«Будоражит умы ваших бабушек»: художник из Екатеринбурга создал комикс с Ганнибалом на обложке

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-20T11:06:48+03:00

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Художник из Екатеринбурга Алексей Горбут создал иллюстрации для крупнейшего в России издательства комиксов Bubble. Новая история про питерского майора-супергероя перенесла читателей в 1939 год.

Всего в новом комиксе 110 страниц, впервые его представят на фестивале Comic Con Russia в Москве, который пройдет в начале октября. Помимо Алексея, в создании комикса участвовали сценарист Алексей Волков и колорист Наталья Мартинович.

На одной из альтернативных обложек появился Мадс Миккельсен в образе Ганнибала Лектера. Фото: издательство Bubble

- Этот комикс мы создали за 2,5 месяца. Я работал над иллюстрациями прямо с утра до вечера, - поделился в «Комсомолкой» Алексей. – Вообще, я знаком с издательством Bubble уже около трех лет, и вот они предложили поработать с ними.

Новый комикс выполнен в «олдскульной» тематике и имеет сразу шесть альтернативных обложек. На одной из них изображен Мадс Миккельсен, известный всем кинолюбителям по сериалу «Ганнибал».

Премьера намечена на начало октября.Фото: издательство Bubble

Весь комикс выполнен в "олдскульной" стилистике. Фото: издательство Bubble

- На обложке будет только один вариант, остальные мы обычно рисуем специально для Comic Con’а, чтобы показать приглашенным гостям, - рассказал художник. – В этом году на фестиваль приедет Мадс, поэтому мы сделали для него такой подарок.

Фото: издательство Bubble

Кстати, купить его можно будет уже со 2 октября. В Екатеринбурге предзаказ на него открыл магазин GotComics.

- Идеал советского человека Игорь Гром, его верный друг и комсомолец Дима Дубин, загадочный ленинградский убийца Чумной Врач, коварный электрический капиталист Гольт – все эти герои и злодеи, будоражившие умы наших дедушек и бабушек, оживут на страницах этого уникального сборника! – Анонсируют выход комикса издательство.

Фото: издательство Bubble

ИСТОЧНИК KP.RU