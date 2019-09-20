«Будоражит умы ваших бабушек»: художник из Екатеринбурга создал комикс с Ганнибалом на обложке
Художник из Екатеринбурга Алексей Горбут создал иллюстрации для крупнейшего в России издательства комиксов Bubble. Новая история про питерского майора-супергероя перенесла читателей в 1939 год.
Всего в новом комиксе 110 страниц, впервые его представят на фестивале Comic Con Russia в Москве, который пройдет в начале октября. Помимо Алексея, в создании комикса участвовали сценарист Алексей Волков и колорист Наталья Мартинович.
На одной из альтернативных обложек появился Мадс Миккельсен в образе Ганнибала Лектера. Фото: издательство Bubble
- Этот комикс мы создали за 2,5 месяца. Я работал над иллюстрациями прямо с утра до вечера, - поделился в «Комсомолкой» Алексей. – Вообще, я знаком с издательством Bubble уже около трех лет, и вот они предложили поработать с ними.
Новый комикс выполнен в «олдскульной» тематике и имеет сразу шесть альтернативных обложек. На одной из них изображен Мадс Миккельсен, известный всем кинолюбителям по сериалу «Ганнибал».
Премьера намечена на начало октября.Фото: издательство Bubble
Весь комикс выполнен в "олдскульной" стилистике. Фото: издательство Bubble
- На обложке будет только один вариант, остальные мы обычно рисуем специально для Comic Con’а, чтобы показать приглашенным гостям, - рассказал художник. – В этом году на фестиваль приедет Мадс, поэтому мы сделали для него такой подарок.
Фото: издательство Bubble
Кстати, купить его можно будет уже со 2 октября. В Екатеринбурге предзаказ на него открыл магазин GotComics.
- Идеал советского человека Игорь Гром, его верный друг и комсомолец Дима Дубин, загадочный ленинградский убийца Чумной Врач, коварный электрический капиталист Гольт – все эти герои и злодеи, будоражившие умы наших дедушек и бабушек, оживут на страницах этого уникального сборника! – Анонсируют выход комикса издательство.
Фото: издательство Bubble
ИСТОЧНИК KP.RU