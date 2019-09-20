Больницы Екатеринбурга готовы принять пострадавших в Турции детей
Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков заявил о готовности оказать любую необходимую помощь родителям детей, которые пострадали в Турции.
- Мы держим эту ситуацию на контроле. В случае, если детям понадобится транспортировка, то больницы Екатеринбурга готовы принять их к себе. Мои полномочия заканчиваются на границе Свердловской области, но если родителям понадобится помощь в Турции, то будем принимать меры, - сказал Мороков.
Напомним, что двое мальчиков получили ожоги после того, как повар отеля пролил на них горящее масло. Сейчас они находятся в больнице Аланьи.
ИСТОЧНИК KP.RU