Больницы Екатеринбурга готовы принять пострадавших в Турции детей

СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-20T10:53:04+03:00

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Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков заявил о готовности оказать любую необходимую помощь родителям детей, которые пострадали в Турции.

- Мы держим эту ситуацию на контроле. В случае, если детям понадобится транспортировка, то больницы Екатеринбурга готовы принять их к себе. Мои полномочия заканчиваются на границе Свердловской области, но если родителям понадобится помощь в Турции, то будем принимать меры, - сказал Мороков.

Напомним, что двое мальчиков получили ожоги после того, как повар отеля пролил на них горящее масло. Сейчас они находятся в больнице Аланьи.

ИСТОЧНИК KP.RU