Осталось два варианта: список площадок для строительства храма в Екатеринбурге сократился
Из перечня исчез пустырь на Белинского-Фурманова
Площадку исключили из списка для голосования. Фото: Яндекс.Карты
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В Екатеринбурге 13 октября пройдет общегородской опрос по выбору места для строительства храма Святой Екатерины на одной из площадок.
Всю первую половину сентября обсуждали список с тремя площадками: на набережной реки Исеть за Макаровским мостом, на месте Приборостроительного завода, а также на пустыре в районе пересечения улиц Фурманова и Белинского.
Третья площадка, по данным издания «Наша Газета» 20 сентября исчезла из перечня, сейчас там осталось только две площадки. Эту информацию подтвердил спикер Гордумы Екатеринбурга Игорь Володин.
ИСТОЧНИК KP.RU