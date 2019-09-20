«Зажало прямо в кабине»: под Екатеринбургом лоб в лоб столкнулись «Лада» и Opel, 4 человека в больнице
На 15-м километре Полевского тракта сегодня утром, около 10:00, произошло жесткое ДТП с двумя автомобилями, в результате которого пострадали четыре человека.
- По предварительным данным водитель «Лады» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Opel, - отметили в ГИБДД по Екатеринбургу. – Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
Известно, что в результате столкновения пострадали два водителя и два пассажира. На место приехали сразу три бригады скорой помощи и спасатели. Кабину «Лады» настолько сильно смяло, что внутри застрял человек. В ближайшее время всех срочно доставят в ближайшую больницу.
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
ИСТОЧНИК KP.RU