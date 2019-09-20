В уральском городе рабочие уложили асфальт во дворе и тут же его сняли
В Каменске-Уральском ремонт тротуара во дворе закончился «странным маскарадом». Сначала дорожные рабочие компании-подрядчика на протяжении нескольких дней укладывали асфальт возле жилого дома №5 по улице Прокопьева.
Однако в четверг, 19 сентября, жители многоэтажки сильно удивились, когда рабочие с помощью экскаватора разломали все, что сделали здесь.
Фото: портал KU66.RU
- Две недели назад здесь начали ремонт. Бетонировали новые бордюры, засыпали щебнем, а сегодня все сняли и разломали экскаватором, пишет портал KU66.RU.
Когда люди стали интересоваться, почему ремонт превратился в бардак, один из рабочих объяснил, что бордюры с неправильной стороны. Поэтому все придется переделывать.
Вот только успеют ли? В Свердловской области идут дожди, с каждым днем холодает. А объем дорожных работ во дворе дома большой.
ИСТОЧНИК KP.RU