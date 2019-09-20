2019-09-20T09:19:23+03:00
Недвижимость

В уральском городе рабочие уложили асфальт во дворе и тут же его сняли

И все это за бюджетные деньги
Лев ИСТОМИН
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Фото: портал KU66.RUФото: портал KU66.RU
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В Каменске-Уральском ремонт тротуара во дворе закончился «странным маскарадом». Сначала дорожные рабочие компании-подрядчика на протяжении нескольких дней укладывали асфальт возле жилого дома №5 по улице Прокопьева.

Однако в четверг, 19 сентября, жители многоэтажки сильно удивились, когда рабочие с помощью экскаватора разломали все, что сделали здесь.

Фото: портал KU66.RU

Фото: портал KU66.RU

- Две недели назад здесь начали ремонт. Бетонировали новые бордюры, засыпали щебнем, а сегодня все сняли и разломали экскаватором, пишет портал KU66.RU.

Когда люди стали интересоваться, почему ремонт превратился в бардак, один из рабочих объяснил, что бордюры с неправильной стороны. Поэтому все придется переделывать.

Вот только успеют ли? В Свердловской области идут дожди, с каждым днем холодает. А объем дорожных работ во дворе дома большой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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