Сауна, хаммам и камин: в Екатеринбурге за 32,6 миллионов продают трехэтажный пентхаус
В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе за 32,6 миллиона рублей продают трехэтажный пентхаус. Его общая площадь – 337 «квадратов».
- Главными «фишками» его являются двусветное пространство гостиной, настоящий дровяной камин, расположение рядом с парком, а также терраса с южной стороны на высоте птичьего полета, - говорится в объявлении, опубликованном на N1.RU.
Фото: портал N1.RU
Фото: портал N1.RU
Фото: портал N1.RU
Но это еще не все – за такие деньги вы получите огромные комнаты, собственную сауну и даже хаммам. Квартира находится на 15, 16 и 17 этажах.
ИСТОЧНИК KP.RU