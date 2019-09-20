2019-09-20T09:00:08+03:00
Общество

Сауна, хаммам и камин: в Екатеринбурге за 32,6 миллионов продают трехэтажный пентхаус

В доме есть терраса, расположенная на высоте птичьего полета
Мария Трапезникова
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Фото: портал N1.RUФото: портал N1.RU
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В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе за 32,6 миллиона рублей продают трехэтажный пентхаус. Его общая площадь – 337 «квадратов».

- Главными «фишками» его являются двусветное пространство гостиной, настоящий дровяной камин, расположение рядом с парком, а также терраса с южной стороны на высоте птичьего полета, - говорится в объявлении, опубликованном на N1.RU.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Но это еще не все – за такие деньги вы получите огромные комнаты, собственную сауну и даже хаммам. Квартира находится на 15, 16 и 17 этажах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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