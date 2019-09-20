2019-09-20T08:40:27+03:00
Происшествия

«Приставили к горлу нож»: двух уральцев, обокравших центр микрозаймов, отправили в тюрьму на 3 года

Мужчины похитили 27 тысяч и скрылись
Мария Трапезникова
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Мужчины напали на центр микрозаймов, украли 27 тысяч и скрылисьМужчины напали на центр микрозаймов, украли 27 тысяч и скрылисьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Асбесте в колонию отправили двух местных жителей, которых обвиняют в нападении на центр микрозаймов. Инцидент произошел в июне этого года.

- Для того чтобы осуществить свой замысел, мужчины использовали автомобиль Kia. Они вооружились ножом, зашли в помещение центра и напали на менеджера, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Один из преступников приставил ему к горлу нож и потребовал выдать все деньги.

Перед этим мужчины перемотали кисти рук менеджера и скрылись с 27 тысячами. Но их скоро поймали. Суд назначил обоим 3 года и 6 месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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