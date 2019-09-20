2019-09-20T08:25:27+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге таксистов-контрабандистов, пытавшихся провести через границу наркотики, отправили в тюрьму

При обыске у них обнаружили больше 1,3 килограммов запрещенных веществ
Мария Трапезникова
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В преступной банде было 5 таксистов, все наркотики предназначались для СирииВ преступной банде было 5 таксистов, все наркотики предназначались для СирииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге вынесли приговор банде таксистов, которые пытались провезти в Сирию больше 1,3 килограмм наркотиков. Всего в группе состояло 5 человек, а заправлял всем мужчина по фамилии Абдулкасимов.

- Он приобрел у неустановленного лица наркотики, которые спрятал в свой внедорожник Range Rover, где и хранил их до момента передачи. Затем разделил его на 5 частей и передал каждому из участников банды, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Остальные расположили наркотики по карманам и в двери еще одной иномарки и приготовились к сбыту. Однако до конца довести дела они не смогли – в июне прошлого года их поймали сотрудники ФСБ.

- Во время обыска у подсудимых были обнаружены наркотики массой больше 1,3 килограмм, - добавили в прокуратуре.

Главарю банды суд назначил 14 лет тюрьмы со штрафом в 500 тысяч рублей, остальным – от 9,5 до 13 лет тюрьмы. Все они должны выплатить штрафы в размере от 150 до 250 тысяч рублей. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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