«Брал все, что плохо лежит»: в Екатеринбурге задержали лжеполицейского, который грабил людей

СЕГОДНЯ 08:04 2019-09-20T08:05:32+03:00

Мужчина для убедительности носил с собой пистолет в кобуре

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В Екатеринбурге полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в серии налетов и грабежей. Второй скрылся и сейчас находится в розыске. Оказалось, что один из них представлялся сотрудником полиции.

Он надевал гражданскую рубашку с пришитыми к ней погонами и доставал из кармана имитацию служебного удостоверения. Для убедительности он даже носил пистолет.

Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

- Злоумышленники действовали по отработанной схеме. Лжеполицейский звонил в квартиру и сообщал, что в доме была совершена кража и нужно проверить все ценное имущество, - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. – После того, как жилец передавал вещи ему, он заявлял, что изымает ее.

А если гражданин отказывался отдавать все ценное, то мужчины отбирали его под угрозой применения насилия. Попав в квартиру, они похищали все, что плохо лежало.

Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

Мужчин задержали в апреле этого года – они полностью признали вину. Полицейские установили, что преступники совершили, как минимум, 9 таких грабежей. Сейчас один из них задержан, а второй объявлен в розыск. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU