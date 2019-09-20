Не опять, а снова: дорожники закрывают проезд по Просторной
Движение приостановят с 23 сентября до 10 ноября
В Екатеринбурге закрывают движение по улице Просторной
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Ни дня без перекрытий: на этот раз в Екатеринбурге закрывают проезд по улице Просторной. На этом месте будут проводить инженерные сети.
- Движение перекроют с 23 сентября по 10 ноября на участке от улицы Павлодарской до проезда к Уктусскому пансионату для престарелых и инвалидов, - уточнили в пресс-службе мэрии. – После окончания работ дорогу восстановят.
Фото: Яндекс.Карты
Дорожники просят с понимаем отнестись к временным неудобствам, а также обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU