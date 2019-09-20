Не опять, а снова: дорожники закрывают проезд по Просторной

СЕГОДНЯ 07:38 2019-09-20T07:38:58+03:00

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Ни дня без перекрытий: на этот раз в Екатеринбурге закрывают проезд по улице Просторной. На этом месте будут проводить инженерные сети.

- Движение перекроют с 23 сентября по 10 ноября на участке от улицы Павлодарской до проезда к Уктусскому пансионату для престарелых и инвалидов, - уточнили в пресс-службе мэрии. – После окончания работ дорогу восстановят.

Фото: Яндекс.Карты

Дорожники просят с понимаем отнестись к временным неудобствам, а также обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU