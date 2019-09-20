Уличная одежда лежала прямо на кухне: на свердловской трассе прикрыли придорожное кафе из-за антисанитарии
На 32 километре трассы Екатеринбург – Тюмень судебные приставы из-за антисанитарии на месяц закрыли придорожное кафе «Дубрава».
- В помещении полностью отсутствовала приточно-вытяжная вентиляция, что создавало прямую угрозу возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Помимо этого, весь уборочный инвентарь хранился в загрузочном помещении, у сотрудников не было специальной раздевалки, потому все их вещи хранились прямо на кухне. А большинство продуктов не имели маркировок. После проверки суд приостановил деятельность кафе на 30 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU