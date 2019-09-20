2019-09-20T07:28:03+03:00
Общество

Уличная одежда лежала прямо на кухне: на свердловской трассе прикрыли придорожное кафе из-за антисанитарии

Суд дал администрации заведения месяц на исправления
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
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На 32 километре трассы ЕкатеринбургТюмень судебные приставы из-за антисанитарии на месяц закрыли придорожное кафе «Дубрава».

- В помещении полностью отсутствовала приточно-вытяжная вентиляция, что создавало прямую угрозу возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Помимо этого, весь уборочный инвентарь хранился в загрузочном помещении, у сотрудников не было специальной раздевалки, потому все их вещи хранились прямо на кухне. А большинство продуктов не имели маркировок. После проверки суд приостановил деятельность кафе на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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