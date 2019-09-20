2019-09-20T07:14:56+03:00
Общество

Будет поливать: выходные в Екатеринбурге ожидаются очень мокрыми и холодными

Температура поднимется, максимум, до +13
Мария Трапезникова
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Выходные в Екатеринбурге в этот раз выдались очень мокрыми и холоднымиВыходные в Екатеринбурге в этот раз выдались очень мокрыми и холоднымиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Выходные в Екатеринбурге в этот раз будут очень дождливыми. Зонтик и теплая одежда станет вашим лучшим другом на ближайшие несколько месяцев точно. Но поговорим о последних трех днях этой недели – каждый из них будет холодным и мокрым, сообщили синоптики из Уралгидрометцентра.

В пятницу, 20 сентября, ожидается +9…+11, будет облачно с прояснениями, и пройдет небольшой дождь. Порывы ветра достигнут 13 м/сек.

В ночь на субботу, 21 сентября, температура опустится до +2…+4. Днем столбик термометра поднимется до +13. Будет все также облачно с прояснениями, кое-где может пройти дождик.

В ночь на воскресенье, 22 сентября, потеплеет до +6, а вот днем похолодает – до +8. Все воскресенье будет поливать, как из ведра. Так что без зонта или дождевика не выходите из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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