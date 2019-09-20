«Для тех, кто ждет»: в Екатеринбурге появилась еще одна «дверь в никуда»

СЕГОДНЯ 06:57 2019-09-20T06:57:05+03:00

на этот раз дверь оказалась открыта. Фото: Рома Инк

В отличие от первых двух, эта – открыта

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Загадочные «двери в никуда», кажется, скоро захватят весь Екатеринбург. Сегодня появилась еще одна, уже открытая, – теперь она находится на площади 1905 года, напротив ТЦ «Пассаж».

- Для тех, кто ищет и ждет открытых дверей, - написал у себя на странице во «ВКонтакте» уличный художник Рома Инк и прикрепил фотографию.

Напомним, что первые двери находились тоже в центре: одна прямо на воде посреди Городского пруда, вторая – на крыше ТЦ SILA VOLI. Вот только в прошлые разы обе были закрыты.

В разговоре с «Комсомолкой» художник пояснил, что пока не готов раскрывать свой замысел – он и так скоро станет ясен. Что ж, ждем.

ИСТОЧНИК KP.RU