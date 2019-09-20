«Для тех, кто ждет»: в Екатеринбурге появилась еще одна «дверь в никуда»
Загадочные «двери в никуда», кажется, скоро захватят весь Екатеринбург. Сегодня появилась еще одна, уже открытая, – теперь она находится на площади 1905 года, напротив ТЦ «Пассаж».
- Для тех, кто ищет и ждет открытых дверей, - написал у себя на странице во «ВКонтакте» уличный художник Рома Инк и прикрепил фотографию.
Напомним, что первые двери находились тоже в центре: одна прямо на воде посреди Городского пруда, вторая – на крыше ТЦ SILA VOLI. Вот только в прошлые разы обе были закрыты.
В разговоре с «Комсомолкой» художник пояснил, что пока не готов раскрывать свой замысел – он и так скоро станет ясен. Что ж, ждем.
ИСТОЧНИК KP.RU