Узнает Россию получше: Митрополит Кирилл встретился с новым Генконсулом США в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 06:20 2019-09-20T06:20:01+03:00

Госпожа Сторроу недавно прилетела в город с желанием наладить отношения между странами

Изменить размер текста: A A

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл накануне, 19 сентября, встретился с новым Генконсулом США в Екатеринбурге Эми Сторроу.

Встреча прошла в культурно-просветительском центре «Царский», который находится рядом с Храмом на Крови.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

- Для американских гостей была проведена экскурсия по центру и Храму, в ходе которой были представлены уральские святыни, хранящие память о подвиге святых Царственных страстотерпцев, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Напомним, что госпожа Сторроу приехала в столицу Урала на два года. За это время дипломат намерена получше узнать культуру, а также наладить отношения между Екатеринбургом и США. Недавно, кстати, она записала видеообращение, в котором рассказала о себе, отметила, что хочет отправиться в путешествие по Уралу и Сибири, а еще попросила посоветовать ей новую книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU