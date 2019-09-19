На открытие приехал чемпион Егор Мехонцев: спутнику Екатеринбурга подарили Зал бокса

СЕГОДНЯ 21:56 2019-09-19T21:57:02+03:00

Здесь будут тренироваться юные спортсмены из Березовского

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Два года назад в городе Березовский под Екатеринбургом решили построить зал, в котором будут профессионально тренироваться боксеры. Молодежи в городе много, а спорт сегодня в почете, поэтому идея актуальна.

Инициатором строительства выступил простой учитель школы №2 Вагиз Мирсаитов. Позже ее поддержал депутат регионального Заксобрания Вячеслав Брозовский. В итоге вместе решили: построить Зал бокса в составе спортивного кластера на Александровском проспекте в микрорайоне «Уют-Сити».

И вот 19 сентября городу презентовали новый зал: его площадь 350 «квадратов», заниматься одновременно могут 50 человек, половину в секцию уже набрали. Здесь есть ринг, татами и мешки для отработки ударов.

Фото: Олег Бажуков-Сергеев

На открытие приехали мастер спорта России по боксу Андрей Гориславцев, олимпийский чемпион Евгений Тищенко, призер Олимпиады Султан Ибрагимов, олимпийский чемпион Егор Мехонцев и призер Олимпиады Александр Малетин.

- Все чемпионы начинали карьеру с маленьких залов. Вам здесь созданы прекрасные условия для тренировок. Верьте в себя, тренируйтесь и все у вас получится, — сказал на открытии Султан Ибрагимов.

ИСТОЧНИК KP.RU