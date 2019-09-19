Восьмой матч без поражений: «Автомобилист» в овертайме обыграл клуб из Пекина

СЕГОДНЯ 19:47 2019-09-19T19:48:50+03:00

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«Автомобилист» в овертайме обыграл клуб из Пекина. Екатеринбурская команда сегодня играла на домашней арене с «Куньлунь Ред Стар». Наши хоккеисты уже восьмой матч подряд радуют болельщиков - каждая игра заканчивается победой ХК «Автомобилдист».

- Дубль Мэйсека и 3 передачи Доуса приносят «Автомобилисту» победу на «Куньлунем», - написали в группе ВКонтакте КХЛ.

Счет сегодня открыли гости. Сравнял его Дэн Секстон. Первый период завершился со счетом 1:2 в пользу соперников. Во втором периоде началась ожесточенная борьба. Он завершился со счетом 4:3. Сравняв счет в третьем периоде, «шоферы» добили соперника в овертайме. Гол забил Брукс Мэйсек.

Это второй матч начавшейся домашней серии. До этого «Автомобилист» в овертайме со счётом 3:2 обыграл омский «Авангард». Впереди у екатеринбургского клуба ещё одна домашняя игра - матч со «Спартаком» 21 сентября. После этого клуб отправится на выезд.

ИСТОЧНИК KP.RU