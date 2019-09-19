2019-09-19T19:16:14+03:00
Общество

Благотворительность в законе: депутат Шипулин раздаст половину своей зарплаты

О своем решении спортсмен заявил в Instagram
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: Антон Шипулин в InstagramФото: Антон Шипулин в Instagram
Изменить размер текста:

Подходит к концу первая рабочая неделя Антона Шипулина в роли депутата. Олимпиец сегодня заявил, что раздаст половину своей зарплаты на благотворительность. О своем решении спортсмен рассказал в Instagram. Деньги он будет перечислять Совету ветеранов Серовского городского округа. Именно по этому округу он выиграл довыборы.

- Моим первым шагом в новом статусе депутата Госдумы стало решение о том, что половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Совета ветеранов своего избирательного округа, - написал Антон Шипулин в Instagram.

Фото: Антон Шипулин в Instagram

Фото: Антон Шипулин в Instagram

Депутат подписал документ, в котором указано, что на благотворительные нужды с его счета будет списываться 160 тысяч рублей ежемесячно.

Напомним, вчера на первом заседании после избрания в нижнюю палату парламента Антон Шипулин вошел в межфракционную группу «Солидарность» по взаимодействию с профсоюзным движением. Тем самым бывший биатлонист выполнил обещание профсоюзникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Восьмой матч без поражений: «Автомобилист» в овертайме обыграл клуб из Пекина
Восемь тысяч экспонатов могут оказаться на улице: в Екатеринбурге музей компьютеров выселяют из парка «Россия - Моя история»
Новая развязка в Академическом: что здесь может появиться
Уральская модель и звезда «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
На Урале в доме замерзающей семьи с детьми дали тепло
«Жизнь только начинается»: У легенды бокса, уральца Кости Цзю сегодня юбилей
Жители Екатеринбурга обсуждают, где быть храму
На Режевском тракте ремонт дороги стал причиной двух ДТП
ОФЗ для ИИС: в «БКС Брокер» рассказали о преимуществах
На один вечер паркинг «Гринвича» превратиться в графский замок с живыми совами
«Я над нищебродами угораю»: в соцсетях устроили травлю водителя-хама Яндекс такси из Екатеринбурга
Берег Исети в Екатеринбурге застроят ресторанами
Каждую субботу в «Галамарте» будет организована игровая зона для детей
Все готовили мигранты: в Екатеринбург вскрыли подпольный цех с алкоголем на 29 миллионов
В Екатеринбурге начали готовиться к чемпионату Европы по самбо - 2020
«Авангард принес победу»: парикмахеры из Екатеринбурга взяли золото на ЧМ во Франции
Энергетики рассказали детям о безопасном электричестве и о том, как его экономить
Самая большая в городе: в Екатеринбурге отремонтировали детскую поликлинику
Одет во все бежевое: на Урале ищут 40-летнего воспитанника психоневрологического интерната
В Екатеринбурге на ремонт закроют еще две улицы
Доля продаж кредитов в онлайн-каналах УБРиР достигла 57 %
На Урале почти 100 домов остались без холодной воды