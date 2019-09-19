Благотворительность в законе: депутат Шипулин раздаст половину своей зарплаты

СЕГОДНЯ 19:15 2019-09-19T19:16:14+03:00

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Подходит к концу первая рабочая неделя Антона Шипулина в роли депутата. Олимпиец сегодня заявил, что раздаст половину своей зарплаты на благотворительность. О своем решении спортсмен рассказал в Instagram. Деньги он будет перечислять Совету ветеранов Серовского городского округа. Именно по этому округу он выиграл довыборы.

- Моим первым шагом в новом статусе депутата Госдумы стало решение о том, что половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Совета ветеранов своего избирательного округа, - написал Антон Шипулин в Instagram.

Фото: Антон Шипулин в Instagram

Депутат подписал документ, в котором указано, что на благотворительные нужды с его счета будет списываться 160 тысяч рублей ежемесячно.

Напомним, вчера на первом заседании после избрания в нижнюю палату парламента Антон Шипулин вошел в межфракционную группу «Солидарность» по взаимодействию с профсоюзным движением. Тем самым бывший биатлонист выполнил обещание профсоюзникам.

ИСТОЧНИК KP.RU