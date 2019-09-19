2019-09-19T17:59:13+03:00
Общество

На Урале в доме замерзающей семьи с детьми дали тепло

Чиновники помогут родителям получить дополнительные льготы
Лев ИСТОМИН
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В семье растут две девочки. Фото: Сергей ПлатоновВ семье растут две девочки. Фото: Сергей Платонов
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Семья Платовых с двумя маленькими дочками 5 и 7 лет, ютится в небольшом доме в уральском городе Ревда. После того, как в регион пришли осенние холода, родители малышей забеспокоились, что скоро похолодает и в доме.

Хозяин семь Сергей Платов - инвалид, поэтому найти постоянную работу он не может, а его супруга Евгения моет полы в подъезде. Больших денег с таким достатком не скопишь. А в доме, по словам жильцов, нужно установить новый котел.

Для установки и обслуживания котла семья попросила у читателей «Комсомолки» 25 тысяч рублей.

В администрации Ревды нас заверили, что котел в доме сейчас установить невозможно, потому что помещение требует подготовки для эксплуатации сложного оборудования. При этом, чиновники говорят, что дом Платовых подключен к системе центрального отопления и сегодня в нем появилось тепло.

- Местные власти также содействуют родителям девочек в получении необходимых статусов для оформления дополнительных льгот по оплате ЖКУ, - говорят чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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