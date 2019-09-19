«Жизнь только начинается»: У легенды бокса, уральца Кости Цзю сегодня юбилей

СЕГОДНЯ 17:22 2019-09-19T17:22:35+03:00

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У легенды бокса, уральца Кости Цзю сегодня юбилей. Звезде бокса исполнилось 50 лет. Уралец включен в Международный зал боксерской славы. Известный боксер написал трогательный пост у себя в Instagram. Он поблагодарил всех поздравивших его с праздником и добавил, что самое главное поздравление он получил от детей.

- 50лет это определенный рубеж и можно почивать на лаврах, но не для меня, жизнь только начинается. Самое главное поздравление, которое получил - это поздравление от моих деток. Спасибо вам громаднейшее. Я вас всех очень сильно люблю. Вы смысл моей жизни, - написал Костя Цзю.

Дзю трижды становился чемпионом СССР, дважды - чемпионом Европы, а также чемпионом мира среди любителей и абсолютным чемпионом мира среди профессионалов. Из 34 профессиональных поединков он одержал победу в 31.

ИСТОЧНИК KP.RU