СЕГОДНЯ 16:52 2019-09-19T16:52:59+03:00

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На Режевском тракте ремонт дороги стал причиной двух ДТП. В авариях пострадали только машины. В первом ДТП столкнулись три грузовых машины. Водитель газели объезжая рабочих не учел расстояние со встречной полосой. Машины раскидало по обочинам.

-На 27 километре в 15:25 Водитель грузовой газели не уступил дорогу и не выдержал боковой интервал, снес зеркало двигающегося навстречу БАФ. После чего продолжил движение, допустил столкновение с рено премиум, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Фото: ГИБДД

После столкновения трех грузовиков на трассе организовалась пробка. Выезжающий из нее водитель газели не учел скорость и резко затормозил, увидев предыдущую аварию. Тогда в него сзади врезался МАЗ. Все машины получили незначительные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU