ОФЗ для ИИС: в «БКС Брокер» рассказали о преимуществах

СЕГОДНЯ 16:02 2019-09-19T16:02:47+03:00

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На сегодняшний день рынок инвестиций богат интересными идеями. Так, в «БКС Брокер» рассказали о двойной выгоде от симбиоза двух продуктов – ИИС и ОФЗ.

Покупка облигаций федерального займа – сама по себе прибыльная инвестиция. А если совершать сделку через индивидуальный инвестиционный счет, то дополнительно можно получить льготы от налоговой, возвращая 13% от внесенной за год суммы на ИИС, но не более 52 000 рублей (это 13% от 400 000 рублей).

- ОФЗ являются одними из самых надежных инструментов на российском фондовом рынке, ведь это обязательства Минфина РФ. А через ИИС можно увеличить доходность от ОФЗ до 19,7% за первый год инвестирования при использовании налогового вычета, рассказал Виталий Туруло, заместитель руководителя департамента по продукту «БКС Брокер».

По его словам, для этого потребуется открыть ИИС, внести на него 400 000 рублей и на эти средства купить облигации, например, ОФЗ 26209, которые будут погашены в 2022 году. Таким образом, в первый год инвестор получит 52 000 рублей в виде налогового вычета (13% от внесенной суммы на ИИС) и фиксированный купонный доход по бумагам (сейчас доходность указанных облигаций около 6,7% годовых).

Если в будущем инвестор больше не планирует вносить средства на счет, то за три года его теоретическая доходность составит чуть более 11% годовых (первый год 19,7% и два года по 6,7%). Так же стоит отметить, что погашение указанных облигаций в 2022 году позволяет инвестору не думать о состоянии рынка в момент закрытия счета через три года, Минфин погасит облигации по номиналу (100%).

Таким образом, ставка представляет собой наиболее выгодную альтернативу банковским депозитам, доходность которых составляет около 7 %.

Напомним, что «БКС Брокер», входящий в структуру ФГ БКС, многие годы лидирует во всех рейтингах Московской биржи и оказывает помощь более 350 000 клиентам в управлении денежными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU