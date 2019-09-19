Берег Исети в Екатеринбурге застроят ресторанами
Берег Исети в центре Екатеринбурга в районе улице Горького планируют превратить в зону ресторанов. Здесь планируют реализовать концепт с открытием десяти дорогих заведений общепита.
Также по соседству на набережной между улицами Куйбышева и Малышева по Добролюбова застройщик намерен открыть барный молл в трехэтажном доме.
Руководитель «Евразийского ресторанного форума» Владимир Жолобов считает, что это место может стать точкой притяжения для горожан и туристов.
- Здесь возможно реализовать еще около десяти ресторанных проектов, чтобы сформировать полноценный квартал, - говорит эксперт.
По мнению ресторанного критика Якова Можаева, для формирования ресторанного пространства в этом месте, нужно объединить заведения общей идеей.
- Необходим главный организатор, который будет следить за соблюдением концепции, отбирать и контролировать участников, - считает Можаев.
ИСТОЧНИК KP.RU