2019-09-19T16:00:52+03:00
Общество

«Я над нищебродами угораю»: в соцсетях устроили травлю водителя-хама Яндекс такси из Екатеринбурга

Мужчина принял заказ, но потом попросил отменить поездку
Олег Галимов
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Стоимость поездки составляла 103 рубляСтоимость поездки составляла 103 рубляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Очередной скандал, связанный с Яндекс такси разгорается в Екатеринбурге. Накануне местный житель Тимофей Куренбин столкнулся с хамством со стороны водителя, который принял его заказ.

Молодой человек вызвал машину класса «Эконом», но позже получил уведомление, что к нему приедет «Комфорт плюс» и водитель на Toyota Camry. Однако позже таксист написал Тимофею о том, чтобы он отменил заказ.

Не желая терять деньги, екатеринбуржец не стал отменять поездку, чем вызвал недовольство водителя Toyota. В итоге диалог Тимофея и Алексея Ремезова (таксист) закончился фразой последнего «А где ты видишь, что я работаю? Я просто так над нищебродами угораю».

Фото: скриншот

Фото: скриншот

- В службе поддержки дали вполне адекватный ответ, что на данного водителя уже много раз поступали жалобы по поводу его поведения и что они поднимут вопрос, продолжать ли с ним сотрудничество. Насколько знаю, его уже уволили, - рассказал «КП» Тимофей Куренбин.

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Фото: скриншот

Пользователи социальных сетей уже нашли аккаунт Ремезова во «ВКонтакте» и завалили его стену оскорблениями. Предположительно, водитель работает в пожарной части № 7.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

ИСТОЧНИК KP.RU

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