Каждую субботу в «Галамарте» будет организована игровая зона для детей

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-19T16:06:57+03:00

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Ходить с детьми в магазин за покупками - задача не из легких: в отличие от взрослых, ребенку не так интересно проходить вдоль длинных полок и раздумывать, что бы такого купить в дом. Другое дело - если бы были какие-нибудь развлечения!

С 11.00 до 14.00 можно будет насладиться выступлениями профессионального фокусника

Как раз для того, чтобы малыши не скучали, «Галамарт» каждую субботу будет организовывать мобильные игровые зоны в магазинах в Екатеринбурге и области. Игры, мастер-классы, конкурсы, подарки! Равнодушных точно не останется. А первая игровая зона будет открыта уже 21 сентября в ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге.

· С 11.00 до 14.00 можно будет насладиться выступлениями профессионального фокусника. По запросу благодарной аудитории он раскроет секрет какого-нибудь одного трюка (на выбор), а маленькие зрители получат в подарок настольную игру «Набор фокусника»! В наборе целых 15 фокусов, дети точно будут в восторге.

· С 11.00 до 14.00 - бесплатный аквагрим для детей! Это не только самый простой и быстрый способ перевоплотиться в любимого персонажа, но и очень веселое развлечение само по себе.

· С 14.00 до 17.00 будут проводиться мастер-классы по робототехнике, всего 6 сеансов по 30 минут. У каждого участника будет свой конструктор, который нужно собрать, причем из одного набора деталей можно собрать сразу несколько моделей! «Космический флот», «Рободинозавр», «Робот-Паук», «Робот-Акробат»… А в конструкторе «Роботостроение» из одного набора можно создать аж 13 разных фигурок! Если будут сложности, ведущий всегда поможет. А после сеанса игрушку можно будет забрать с собой и «дособирать» уже дома.

Конечно, будут и активные игры! Их будут проводить с 14.00 до 17.00 настоящие герои-трансформеры. Догонялки, конкурсы, веселье - в общем, все, что так любят дети!

Догонялки, конкурсы, веселье – в общем, все, что так любят дети

И, что не менее приятно, в дни проведения игровых зон, начиная с 26 октября в ТЦ «Каменск Сити Молл» (г. Каменск-Уральский), будет действовать акция: «Любая вторая игрушка в чеке за 1 рубль». Всего рубль, а ребенку - двойная радость! Так что приходите в «Галамарт» - детям здесь точно скучать не придется.

Время работы игровой зоны: каждая суббота 11.00 - 17.00