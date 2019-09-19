2019-09-19T14:59:08+03:00
Происшествия

Все готовили мигранты: в Екатеринбург вскрыли подпольный цех с алкоголем на 29 миллионов

На складе хранилась 81 тысяча литров суррогатной продукции
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МВД России/скриншот с видеоФото: пресс-служба МВД России/скриншот с видео
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В Екатеринбурге вскрыли еще один подпольный цех с суррогатным алкоголем. Он располагался в одном из складов, а работали в нем 26 мигрантов без соответствующего разрешения.

- Во время обысков в помещении обнаружили готовую к реализации продукцию, а также производственное оборудование, комплектующие материалы, рулоны с этикетами и пустая тара для розлива, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: пресс-служба МВД России/скриншот с видео

Фото: пресс-служба МВД России/скриншот с видео

Всего было изъято больше 81 тысячи литров алкоголя. Предварительная сумма ущерба составила больше 29 миллионов рублей. Всю продукцию уничтожили, а на работающих там мигрантов завели административные протоколы. В будущем их отправят на родину.

Фото: пресс-служба МВД России/скриншот с видео

Фото: пресс-служба МВД России/скриншот с видео

ИСТОЧНИК KP.RU

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