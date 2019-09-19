Все готовили мигранты: в Екатеринбург вскрыли подпольный цех с алкоголем на 29 миллионов
В Екатеринбурге вскрыли еще один подпольный цех с суррогатным алкоголем. Он располагался в одном из складов, а работали в нем 26 мигрантов без соответствующего разрешения.
- Во время обысков в помещении обнаружили готовую к реализации продукцию, а также производственное оборудование, комплектующие материалы, рулоны с этикетами и пустая тара для розлива, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фото: пресс-служба МВД России/скриншот с видео
Всего было изъято больше 81 тысячи литров алкоголя. Предварительная сумма ущерба составила больше 29 миллионов рублей. Всю продукцию уничтожили, а на работающих там мигрантов завели административные протоколы. В будущем их отправят на родину.
Фото: пресс-служба МВД России/скриншот с видео
ИСТОЧНИК KP.RU