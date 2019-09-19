2019-09-19T14:58:05+03:00
Общество

В Екатеринбурге начали готовиться к чемпионату Европы по самбо - 2020

Соревнования пройдут 21 - 25 мая следующего года
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге начали подготовку в проведению чемпионата Европы по самбо-2020В Екатеринбурге начали подготовку в проведению чемпионата Европы по самбо-2020Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге начали подготовку к чемпионату Европы по самбо - 2020 - сегодня губернатор Евгений Куйвашев подписал соответствующее распоряжение. Мероприятие должно пройти 21 - 25 мая следующего года.

- Должен быть создан оргкомитет по подготовке к событию, а Министерство физической культуры и спорта совместно с Федерацией самбо Свердловской области должны обеспечить проведение чемпионата на высоком уровне, - отметили в департаменте информационной политики региона. - Министерству здравоохранения необходимо будет обеспечить качественное медобслуживание участников, а Министерству общественной безопасности - охрану правопорядка.

А в августе этого года 30 самых талантливых юных самбистов, помимо основных тренировок, прошли курсы арбитра, чтобы помогать судьям в обслуживании поединков.

Напомним, что Екатеринбург объявили столицей ЧЕ-2020 в мае этого года, на чемпионате Европы в испанском городе Хихон. Там же двое свердловчан завоевали золото и серебро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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