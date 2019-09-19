2019-09-19T14:56:16+03:00
Общество

«Авангард принес победу»: парикмахеры из Екатеринбурга взяли золото на ЧМ во Франции

В нем приняли участие представители 65 стран
Мария Трапезникова
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Фото: Екатерина Коломацкая в InstagramФото: Екатерина Коломацкая в Instagram
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Парикмахер из Екатеринбурга Надежда Ткач и ее команда заняли первое место на чемпионате мира по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру. В Париж на него съехались представители 65 стран.

Надежда 7 лет шла к этой победе, выступая в составе сборной России и являясь многократной чемпионкой в номинации «Full Fashion». Победу ее команде принесла стрижка в стиле «Авангард».

Победу команде принесла необычная стрижка в стиле "Авангард". Фото: Екатерина Коломацкая в Instagram

Победу команде принесла необычная стрижка в стиле "Авангард". Фото: Екатерина Коломацкая в Instagram

- Урал рулит! Это того стоит, авангард принес победу! - поделилась впечатлениями Екатерина Коломацкая, одна из участниц команды.

- Готовили Надежду к победе тренер сборной команды Екатеринбурга Ульяна Яворская, а также мастер мужской стрижки Владимир Гарус, - рассказали в пресс-службе администрации города. - Победный результат Надежды - это симбиоз помощи, успеха и таланта.

Фото: Екатерина Коломацкая в Instagram

Фото: Екатерина Коломацкая в Instagram

Фестиваль проходил во Франции с 15 по 16 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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