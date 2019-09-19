Одет во все бежевое: на Урале ищут 40-летнего воспитанника психоневрологического интерната
На Урале ищут 40-летнего Бревенникова Александра Александровича. В поиск его объявила полиция Североуральска, отметив, что мужчина является подопечным Североуральского психоневрологического интерната.
- Мужчина пропал еще 2 июля этого года. Днем он ушел с территории ПНИ и до настоящего времени не вернулся, - уточнили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. – У Александра есть две сестры, но у них он не появлялся.
Приметы: среднего телосложения, рост 165-170 сантиметров, короткие темные волосы, серо-голубые глаза.
На момент пропажи был одет в брюки и футболку бежевого цвета с блестящей эмблемой на груди. С собой у него была кепка – тоже бежевого цвета.
Всех, кто знает, где может находиться мужчина, или видел его, просят сообщить по телефонам: 8 (34380) 2-05-45 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU