Одет во все бежевое: на Урале ищут 40-летнего воспитанника психоневрологического интерната

СЕГОДНЯ 13:15 2019-09-19T13:15:42+03:00

Мужчина пропал еще 2 июля – и больше его никто не видел

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На Урале ищут 40-летнего Бревенникова Александра Александровича. В поиск его объявила полиция Североуральска, отметив, что мужчина является подопечным Североуральского психоневрологического интерната.

- Мужчина пропал еще 2 июля этого года. Днем он ушел с территории ПНИ и до настоящего времени не вернулся, - уточнили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. – У Александра есть две сестры, но у них он не появлялся.

Приметы: среднего телосложения, рост 165-170 сантиметров, короткие темные волосы, серо-голубые глаза.

На момент пропажи был одет в брюки и футболку бежевого цвета с блестящей эмблемой на груди. С собой у него была кепка – тоже бежевого цвета.

Всех, кто знает, где может находиться мужчина, или видел его, просят сообщить по телефонам: 8 (34380) 2-05-45 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU