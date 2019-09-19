В Екатеринбурге на ремонт закроют еще две улицы
Ограничение будет действовать неделю – с 21 по 29 сентября
Энергетики закрывают на ремонт еще две улицыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Лето закончилось, а ремонтные работы – в самом разгаре. Так, энергетики закрывают еще две улицы – на них будут чинить тепломагистрали.
- Движение перекроют с 21 по 29 сентября по дублеру улицы Блюхера, в районе дома №65, а также по улице Данилы Зверева, 5, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Фото: Яндекс.Карты
По этой же причине временно закроют троллейбусы №12, 18, и 19. Энергетики планируют уложиться в неделю и просят водителей быть предельно внимательными и заранее выбирать маршрут передвижения.
ИСТОЧНИК KP.RU