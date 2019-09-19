2019-09-19T11:40:50+03:00
Экономика

Доля продаж кредитов в онлайн-каналах УБРиР достигла 57%

По исследованию Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) доля онлайн-продаж всех кредитных продуктов превысила долю в оффлайн-каналах
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Практически половину всех онлайн-продаж кредитов генерирует интернет-банк и мобильный банкПрактически половину всех онлайн-продаж кредитов генерирует интернет-банк и мобильный банк
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По исследованию Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) доля онлайн-продаж всех кредитных продуктов превысила долю в оффлайн-каналах. Так, за 1 полугодие 2019 года по онлайн-заявкам было продано более 21 тысячи потребительских кредитов и кредитных карт — а это 57% от всех продаж кредитных продуктов банка.

Интересно, что практически половину всех онлайн-продаж кредитов генерирует интернет-банк и мобильный банк – 46%, сайт банка приносит 23% продаж, а лидогенерация — 17%. Наиболее активно онлайн-заявки на кредиты и кредитные карты оформляют жители Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Кирова, Уфы, Новосибирска и Перми.

Директор по развитию электронного бизнеса УБРиР Денис Тур считает, что все цифровые преобразования в продажах должны обеспечивать конкурентоспособность организации, увеличивать количество клиентов и соответствие рынку, иначе теряется экономический смысл задуманных изменений.

«Для нас стратегически важно присутствовать во всех каналах, чтобы завоевать клиентов. Но при этом онлайн-канал ни в коем случае не заменяет привычные форматы, а, скорее, предоставляет пользователям дополнительные возможности. Учитывая, что доля всех розничных операций в интернете превысила 50%, сейчас наша задача делать онлайн-продукты максимально понятными и простыми, чтобы каждый человек мог интуитивно выполнять необходимые операции, следуя простой логике», — прокомментировал Денис Тур.

Отметим, что до конца года УБРиР планирует реализовать новую услугу в онлайн-кредитовании: для оформления заявки на получение займа можно будет авторизоваться на сайте УБРиР через портал Госуслуг. Как пояснили специалисты банка, это упростит идентификацию клиента и позволит быстрее рассчитать скорриногвый балл, а так же ускорит выдачу заемных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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