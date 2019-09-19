2019-09-19T11:34:23+03:00
Общество

Отдала 80 тысяч, а получила 350 тысяч: как бабушка из уральского города наказала юриста-мошенницу

Адвокат пенсионерки выиграл суд, на мошенницу завели уголовное дело
Лев ИСТОМИН
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Суд начнется 25 сентябряСуд начнется 25 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Беспрецедентный случай произошел на днях в городе Каменск-Уральский, где Красногорский районный суд вынес решение по иску потребителя.

Дело было так: бабушка 1954 года рождения обратилась к местному юристу Надежде Зайцевой, которая руководит конторой «Правозащита». Женщине нужно было решить с помощью юриста несколько вопросов, поэтому с Зайцевой она заключила сразу четыре договора, заплатив 135 700 рублей. Но в итоге юристом были исполнены обязательства на сумму в 80 тысяч рублей.

Лже-юрист не смогла пояснить, за какие именно услуги она брала деньги. Фото: соцсеть

Лже-юрист не смогла пояснить, за какие именно услуги она брала деньги. Фото: соцсеть

- Два договора исполнены не были, потому что дублировали друг друга. В суде юрист заявила, что не понимала некоторые факты и не могли исполнить их. Судья была в шоке. На вопрос: зачем Зайцева берет деньги за услуги, ответить она не смогли, - рассказывает юрист Сергей Барсуков, представлявший в суде интересы потерпевшей. Его слова приводит информационный портал KU66.RU.

Судебные заседания шли три месяца, а в середине сентября суд постановил взыскать с юриста 349 950 рублей.

- 55 тысяч рублей суд взыскал за неоказанные услуги по договору, неустойка в размере 168 300 рублей, моральный ущерб в 10 000 рублей и штраф за неудовлетворение требований потребителя в 116 650 рублей, который взыскан в досудебном порядке, - рассказывает юрист, который выиграл суд.

Красногорский районный суд. Фото: информационный портал KU66.RU

Красногорский районный суд. Фото: информационный портал KU66.RU

Барсуков обратился в суд, чтобы привлечь Зайцеву по статье «Мошенничество». Сначала в возбуждении уголовного дела ему отказали. Но после жалобы в городскую прокуратуру, дело все-таки возбудили.

Судебный процесс стартует 25 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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