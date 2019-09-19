На Урале почти 100 домов остались без холодной воды

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-19T11:34:01+03:00

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В Верхнем Тагиле почти 100 домов остались без холодной воды. Это произошло из-за коммунальной аварии.

- На участке поврежден водопровод холодного водоснабжения диаметром 57 миллиметров. Под отключение попали 99 многоквартирных домов, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Также без воды сидят 2 детсада и 2 школы – сейчас все они работают в штатном режиме.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В данный момент на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Спасатели утверждают, что холодная вода вернется жителям до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU