Не заметил: в центре Екатеринбурга сбили 13-летнего подростка, переходившего на «зеленый»
В центре Екатеринбурга, на Луначарского, сегодня утром произошло еще одно ДТП с участием 13-летнего подростка.
- Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что водитель легковушки Kia при повороте налево на регулируемом пешеходном переходе сбил девочку, которая переходила на зеленый свет, - поделились в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Подросток получила ушибы, ее госпитализировали в детскую горбольницу. Водитель пояснил, что, поворачивая налево, не заметил пешехода – он сразу затормозил, но было уже поздно.
Сейчас сотрудники выясняют все обстоятельства и опрашивают очевидцев. В Госавтоинспекции напоминают водителям о том, что, при повороте направо или налево, водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам.
ИСТОЧНИК KP.RU