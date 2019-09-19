Не заметил: в центре Екатеринбурга сбили 13-летнего подростка, переходившего на «зеленый»

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-19T11:15:37+03:00

Девочка отделалась ушибами и была доставлена в больницу

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В центре Екатеринбурга, на Луначарского, сегодня утром произошло еще одно ДТП с участием 13-летнего подростка.

- Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что водитель легковушки Kia при повороте налево на регулируемом пешеходном переходе сбил девочку, которая переходила на зеленый свет, - поделились в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Подросток получила ушибы, ее госпитализировали в детскую горбольницу. Водитель пояснил, что, поворачивая налево, не заметил пешехода – он сразу затормозил, но было уже поздно.

Сейчас сотрудники выясняют все обстоятельства и опрашивают очевидцев. В Госавтоинспекции напоминают водителям о том, что, при повороте направо или налево, водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам.

ИСТОЧНИК KP.RU