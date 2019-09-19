Парламент Екатеринбурга начал работу в осенней сессии 2019 года

СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-19T11:12:07+03:00

Два заседания, запланированные на октябрь 2019 года, будут объединены в одно, оно состоится 29 и 30 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Сегодня состоялся совет Законодательного Собрания Свердловской области, который провела председатель Людмила Бабушкина, таким образом, парламент начал работу в осенней сессии 2019 года.

- Совет Законодательного Собрания принял решение об объединении двух запланированных на октябрь 2019 года заседаний – 22 и 29 числа в одно, которое состоится 29 и 30 октября. Такое решение принято из необходимости качественно подготовить законопроекты, направленные на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, только налоговый пакет включает в себя 14 документов. К рассмотрению готовится порядка 12 контрольных вопросов по реализации на территории Свердловской области национальных проектов. Мы ожидаем выступление губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева с основными направлениями бюджетной и налоговой политики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, – отметила председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU