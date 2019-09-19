2019-09-19T11:06:23+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге вынесли приговор наркоторговцу, пытавшемуся продать 84 килограмма «синтетики»

За зельем уралец ездил в Москву
Евгений Стоянов
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Евгения Павлова приговорили к 12 годам колонииЕвгения Павлова приговорили к 12 годам колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Чкаловском районном суде вынесли приговор екатеринбуржцу Евгению Павлову. Его признали виновным в покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах. Павлов пытался сбыть наркотики общей массой свыше 84 килограммов.

Как установлено в ходе суда, в июле 2018 года Евгений Павлов через интернет договорился с мужчиной, отбывающим срок в колонии, о сбыте наркотиков, а именно гашиша.

Сидевший в колонии мужчина попросил свою мать перевести деньги за наркотики Павлову. При этом, арестант уверял, что эти деньги пойдут на покупку продуктов.

Как рассказали в областной прокуратуре, Павлов сделал тайник в пачке бумаги и, поместив его в посылку с электротоварами, отправил своему знакомому в колонию в Новую Лялю. Правда, сотрудники ГУФСИН в колонии тайник нашли и изъяли наркотики.

- Кроме того, установлено, что Евгений Павлов являлся участником преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков на территории Свердловской, Московской областей и Приморского края. Павлов исполнял роль курьера, выполняя указания руководителя группы, направляемые посредством мессенджеров, - рассказали в прокуратуре.

В сентябре 2018 года Павлов приехал в Москву и купил "синтетику" массой более 84 килограммов.

После возвращения в Екатеринбург Евгений Павлов разделил купленные наркотики на две части, одну из которых стал хранить на складе на Елизаветинском шоссе.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий преступная деятельность Павлова пресечена сотрудниками правоохранительных органов, ввиду чего ему не удалось осуществить сбыт приобретенного наркотика в особо крупном размере, - отметили в региональной прокуратуре.

Чкаловский районный приговорил Евгения Павлова к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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