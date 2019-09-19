Мастер-классы от шеф-повара: в Екатеринбурге школьников учат правильно питаться
В Екатеринбурге реализуется масштабная программа, цель которой – научить детей правильно питаться. В прошлом учебном году специалисты пришли в 368 образовательный учреждений города, в этом намерены посетить все.
Шеф-повара проводят мастер-классы по приготовлению полезной и здоровой пищи, а лекторы рассказывают на уроках о пользе натуральных продуктов, пишет издание «Наша Газета».
- До конца 2019 года мы планируем увеличить масштаб. Она будет внедряться во всех школах города и в более чем половине детских садов, - рассказывает заместитель руководителя Департамента образования мэрии Екатеринбурга Елена Кречетова.
Дети старших групп детских садов в формате игры знакомятся с азами процесса приготовления блюд. Занятия проводятся раз в неделю.
- Школа подает заявку в департамент образования о том, что желает включиться в программу, учителя проходят обучение, получают рабочие тетради для детей, для каждой группы свои, - говорит Кречетова.
По утверждению представителя управления здравоохранения администрации города Ларисы Рожковой, несколько лет назад в Екатеринбурге заболевания ЖКХ были у школьников на втором месте, а теперь на пятом. Обучение правильному питанию играет в этой статистике не последнюю роль.
ИСТОЧНИК KP.RU