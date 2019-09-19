2019-09-19T10:26:56+03:00
На здоровье

Мастер-классы от шеф-повара: в Екатеринбурге школьников учат правильно питаться

Кулинары придут во все школы города
Лев ИСТОМИН
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Школьники должны питаться правильно не только в столовойШкольники должны питаться правильно не только в столовойФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге реализуется масштабная программа, цель которой – научить детей правильно питаться. В прошлом учебном году специалисты пришли в 368 образовательный учреждений города, в этом намерены посетить все.

Шеф-повара проводят мастер-классы по приготовлению полезной и здоровой пищи, а лекторы рассказывают на уроках о пользе натуральных продуктов, пишет издание «Наша Газета».

- До конца 2019 года мы планируем увеличить масштаб. Она будет внедряться во всех школах города и в более чем половине детских садов, - рассказывает заместитель руководителя Департамента образования мэрии Екатеринбурга Елена Кречетова.

Дети старших групп детских садов в формате игры знакомятся с азами процесса приготовления блюд. Занятия проводятся раз в неделю.

- Школа подает заявку в департамент образования о том, что желает включиться в программу, учителя проходят обучение, получают рабочие тетради для детей, для каждой группы свои, - говорит Кречетова.

По утверждению представителя управления здравоохранения администрации города Ларисы Рожковой, несколько лет назад в Екатеринбурге заболевания ЖКХ были у школьников на втором месте, а теперь на пятом. Обучение правильному питанию играет в этой статистике не последнюю роль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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