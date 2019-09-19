2019-09-19T10:45:27+03:00
Происшествия

Есть пострадавшие: на Свердловской трассе иномарка влетела в пассажирский автобус

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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На Полевском тракте произошло серьезное ДТП – автомобиль Toyota столкнулся с пассажирским автобусом. Информация об этом появилась в сообществе «Инцидент Екатеринбург». В отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области подтвердили, что авария действительно произошла, и уточнили, что среди пассажиров есть пострадавшие.

- ДТП имеет место быть, произошло около 08:00, сейчас ничего пока точно сказать не можем – на месте работают сотрудники ГИБДД и устанавливают точные причины произошедшего, - отметили там. – Во время столкновения пострадал пассажир иномарки – у него сломана рука, помощь ему оказывают медики.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Сегодня утром мы рассказывали о еще двух авариях, которые, к сожалению, закончились не так хорошо, как эта. На Дублере Сибирского тракта байкер сбил пешехода – оба погибли на месте. А недалеко от трассы «Верхняя Тура – Качканар» иномарка налетела на пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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