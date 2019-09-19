Две «Уралочки» проиграли на Кубке России по волейболу

СЕГОДНЯ 08:38 2019-09-19T08:39:05+03:00

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В Екатеринбурге проходит Кубок России по женскому волейболу. Накануне, 18 сентября, во Дворце игровых видов спорта состоялись матчи второго дня, на котором обе «Уралочки» (и взрослая, и молодежная) проиграли.

- Спортсменки из «Уралочки-УрГЭУ» в напряженном мачте уступили «Северянке» из Череповца в пяти сетах, - рассказали в пресс-службе «Уралочки». – Взрослая сборная проиграла в четырех сетах соперницам из «Заречье-Одинцово».

Фото: пресс-служба "Уралочки"

В пресс-службе екатеринбургского клуба отметили, что следующие матчи пройдет уже сегодня, 19 сентября.

Кстати, сегодня мы рассказывали о четырех российских спортсменах, которые вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу.

ИСТОЧНИК KP.RU