2019-09-19T08:22:34+03:00
Происшествия

«Вылезали через окна на втором этаже»: под Екатеринбургом из горящего дома спаслись 26 человек, включая 4 детей

Некоторые получили порезы и ушибы, но все остались живы
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Сегодняшнее утро для жителей одного из домов Серова точно оказалось не добрым: около 05:00 из деревянного 8-квартирного жилища спаслись 26 человек, включая 4 детей. А все потому, что на лестничной клетке начался пожар.

- Огонь по деревянным конструкциям перекинулся на квартиры и кровлю дома. Площадь пожара составила 100 «квадратов», - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Огонь повредил четыре квартиры, лестницы и крышу здания.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Все жители самостоятельно эвакуировались еще до приезда пожарных – они вылезли через окна квартиры на первом и втором этажах. Пять человек, включая трех детей, получили ушибы и порезы от стекла – им тут же оказали медпомощь, но от госпитализации они отказались.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В тушении пожара принимали участие 21 спасатель на 5 спецмашинах. Огонь погасили за 30 минут. Все жители сгоревших квартир сейчас временно переехали к родственникам. Обстоятельства сейчас выясняют пожарные дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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