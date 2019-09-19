Шел в темноте прямо по дороге: на Свердловской трассе иномарка насмерть сбила пешехода

СЕГОДНЯ 08:08 2019-09-19T08:10:17+03:00

На погибшем не было светоотражающих элементов

Изменить размер текста: A A

В нескольких километрах от трассы «Верхняя Тура – Качканар», на подъезде к поселку Промысла, произошло еще одно ДТП, в результате которого погиб пешеход. Сотрудники ГИБДД зафиксировали вызов около 01:00.

- Пешеход двигался прямо по проезжей части вне населенного пункта, на нем не было светоотражающих элементов. Автомобилем Peugeot управлял 24-летний молодой человек, - добавили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – В результате наезда пешеход скончался на месте.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сейчас Госавтоинспекция устанавливает точные причины аварии и еще раз напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдать ПДД. Еще одна смертельная авария произошла вчера поздно вечером - на Дублере Сибирского тракта байкер налетел на пешехода. Оба погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU