Шел в темноте прямо по дороге: на Свердловской трассе иномарка насмерть сбила пешехода
В нескольких километрах от трассы «Верхняя Тура – Качканар», на подъезде к поселку Промысла, произошло еще одно ДТП, в результате которого погиб пешеход. Сотрудники ГИБДД зафиксировали вызов около 01:00.
- Пешеход двигался прямо по проезжей части вне населенного пункта, на нем не было светоотражающих элементов. Автомобилем Peugeot управлял 24-летний молодой человек, - добавили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – В результате наезда пешеход скончался на месте.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Сейчас Госавтоинспекция устанавливает точные причины аварии и еще раз напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдать ПДД. Еще одна смертельная авария произошла вчера поздно вечером - на Дублере Сибирского тракта байкер налетел на пешехода. Оба погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU