Орудовала по всей России: екатеринбургская полиция поймала лжериэлтора

СЕГОДНЯ 07:52 2019-09-19T08:31:47+03:00

От ее рук пострадали, как минимум, 20 человек во всех регионах страны

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Сотрудники екатеринбургской полиции задержали подозреваемую в серии мошенничеств. Ей оказалась 39-летняя местная жительница – за 800 тысяч рублей она намеревалась продать 55-летнему жителю Магнитогорска однушку в центре города.

- Мужчина ранее уже был знаком с подозреваемой – он успел приобрести у нее три однушки общей стоимостью больше 3 миллионов, - добавили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. – Женщина обещала клиенту подготовить документы на жилье в течение 1,5 месяцев, но процедура затягивалась, и мужчина решил обратиться в полицию.

Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

Так правоохранители и задержали «риэтора» - прямо при получении денег за жилье. Женщина состояла в группе, которая орудовала на территории всей России. За это время на уловку попали граждане из разных регионов: ХМАО, Ямала, а также Челябинска и Тюмени.

- Сейчас сотрудники установили ее причастность, как минимум, к 20 подобным эпизодам. Ущерб за злодеяния исчисляется десятками миллионов рублей, - добавили в УМВД.

Женщина находится в СИЗО на все время следствия. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU