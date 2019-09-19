«Вы лучше других?»: Екатеринбург стал одним из самых надменных городов России

СЕГОДНЯ 07:34 2019-09-19T07:37:00+03:00

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Екатеринбург вошел в рейтинг самых высокомерных городов России – он оказался на четвертом месте. Оказалось, что самые надменные горожане живут в Воронеже, Санкт-Петербурге и Казане. А вот Москва заняла лишь на седьмое место.

- Респондентам задавали шесть вопросов: «Вы считаете себя в чем-то лучше других?», «Вы легко признаете свои ошибки?», «Вы спокойно воспринимаете критику?», «Вы прислушивайтесь к чужому мнению?», «Вы можете признать, что другие также умны или умнее Вас?», «Вы оцениваете социальный статус другого человека?», - рассказали аналитики агентства Zoom Market.

Интересно, что 93% всех опрошенных ответили, что не считают себя лучше других. Как отметили эксперты, высокомерие говорит обычно о двух взаимосвязанных вещах: нестабильной самооценке и зависимости от чужой оценки, но при этом часто появляется и за счёт серьёзных достижений и осознания того, что индивид смог получить то, что не смогли остальные.

Опрос проводился по методу личных интервью. Общая выборка составила 3 тысячи интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU