Погибли оба: в Екатеринбурге рядом с «Комсомоллом» байкер сбил пешехода

СЕГОДНЯ 07:01 2019-09-19T07:03:18+03:00

После удара мотоциклиста отбросило на проезжающую мимо «Ладу»

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Смертельное ДТП произошло вчера, 18 сентября, поздно вечером. В 22:20 около ТРЦ «Комсомолл» байкер сбил пешехода – оба погибли.

- Мотоциклист двигался по Дублеру Сибирского тракта в сторону 40 лет Комсомола и наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – После чего байкера выкинуло на дорогу, а мотоцикл отбросило на «Ладу», которая двигалась в среднем ряду.

Фото: скриншот с видео ГИБДД по Екатеринбургу

Пешехода спасти не успели: от сильного удара он скончался еще до приезда скорой. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают его личность. К сожалению, мотоциклист тоже не выжил.

- На место ДТП для установления предварительных причин аварий выехали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга, - добавили в ГИБДД. – Сотрудниками полиции на месте были произведены замеры. Сейчас проводится расследование, в ходе которого установят точные обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU