Погибли оба: в Екатеринбурге рядом с «Комсомоллом» байкер сбил пешехода
Смертельное ДТП произошло вчера, 18 сентября, поздно вечером. В 22:20 около ТРЦ «Комсомолл» байкер сбил пешехода – оба погибли.
- Мотоциклист двигался по Дублеру Сибирского тракта в сторону 40 лет Комсомола и наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – После чего байкера выкинуло на дорогу, а мотоцикл отбросило на «Ладу», которая двигалась в среднем ряду.
Фото: скриншот с видео ГИБДД по Екатеринбургу
Пешехода спасти не успели: от сильного удара он скончался еще до приезда скорой. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают его личность. К сожалению, мотоциклист тоже не выжил.
- На место ДТП для установления предварительных причин аварий выехали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга, - добавили в ГИБДД. – Сотрудниками полиции на месте были произведены замеры. Сейчас проводится расследование, в ходе которого установят точные обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU