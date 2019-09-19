2019-09-19T07:03:18+03:00
Происшествия

Погибли оба: в Екатеринбурге рядом с «Комсомоллом» байкер сбил пешехода

После удара мотоциклиста отбросило на проезжающую мимо «Ладу»
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: скриншот с видео ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: скриншот с видео ГИБДД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП произошло вчера, 18 сентября, поздно вечером. В 22:20 около ТРЦ «Комсомолл» байкер сбил пешехода – оба погибли.

- Мотоциклист двигался по Дублеру Сибирского тракта в сторону 40 лет Комсомола и наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – После чего байкера выкинуло на дорогу, а мотоцикл отбросило на «Ладу», которая двигалась в среднем ряду.

Фото: скриншот с видео ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: скриншот с видео ГИБДД по Екатеринбургу

Пешехода спасти не успели: от сильного удара он скончался еще до приезда скорой. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают его личность. К сожалению, мотоциклист тоже не выжил.

- На место ДТП для установления предварительных причин аварий выехали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга, - добавили в ГИБДД. – Сотрудниками полиции на месте были произведены замеры. Сейчас проводится расследование, в ходе которого установят точные обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вы лучше других?»: Екатеринбург стал одним из самых надменных городов России
Бронза точно есть: четверо россиян прошли в полуфинал ЧМ по боксу в Екатеринбурге
«Мы стали игрушкой в руках чиновников»: «Парки и скверы» вышли из рабочей группы по опросу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге ищут молодого человека, пропавшего почти неделю назад
В Екатеринбург прилетел легендарный боксер - Эвандер Холифилд
Антон Шипулин определился, чем будет заниматься в Госдуме
Горит в четвертый раз: в реконструируемой школе в Екатеринбурге очередной пожар
Родителям детей, досрочно вывезенных из «Талого ключа», возместят ущерб
В Свердловской области вырастет плата за капитальный ремонт
Выехал на тротуар и сбил трех пешеходов: В Екатеринбурге пьяный водитель не справился управлением
На Урале семья с маленькими детьми может замерзнуть зимой
ПП и ЗОЖ: школьников Екатеринбурга учат заботиться о своем здоровье
Профильная комиссия ЕГД предложила провести общегородской опрос 13 октября
На трассе Пермь-Екатеринбург из-за дорожных работ ограничат движение
«Лицо со шрамом»: уральский журналист рассказал о работе с Павлом Федулевым
«Полиция выйдет на новый уровень»: Куйвашев встретился с начальником МВД по Свердловской области
Шанс есть: спасенному в Екатеринбурге щенку хаски сделают переливание крови
Зима близко: к концу недели на Урале пойдет снег
Более 900 школьников прошли летнюю производственную практику на Свердловской детской железной дороге
Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о массовой драке со стрельбой на «Таганском ряду»
«Мисс Екатеринбург» снимется в фильме с Нагиевым
Скоростной мобильный интернет появился на территории уральских моногородов Верхняя Салда и Качканар
На Урале – штормовое предупреждение: несколько простых правил поведения в непогоду
Важные перестановки: в Екатеринбурге начал ходить муниципальный 27 автобус
Сильный ветер и дожди: на Свердловскую область надвигается непогода