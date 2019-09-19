Бронза точно есть: четверо россиян прошли в полуфинал ЧМ по боксу в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 06:46 2019-09-19T06:46:13+03:00

Поболеть за наших можно будет уже завтра, 20 сентября

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Четверо российских спортсменов прошли в полуфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге с 8 сентября. Это значит, что у России будет гарантированные 4 бронзовые медали. Финальные бои стартуют уже завтра, 20 сентября, в 15:00.

Напомним, что нашу сборную представляли 8 спортсменов, в четвертьфинал вышли только 7 из них, а до финала дошли четверо.

Фото: пресс-служба Чемпионата мира по боксу-2019

- Первым вывел сборную вперед Глеб Бакши (категория до 75 кг) – он побелил кубинца чемпиона мира-2015 и победителя Олимпийских игр-2016, Арлемна Лопеса, - рассказывают в пресс-службе чемпионата мира. – Завтра Глеб встретиться с бразильцев Эбертом Да Консейсао Соузой.

Вторым стал капитан нашей сборной Андрей Замковой (до 69 кг) – он одолел кубинца Иглесиаса Сотолонго, олимпийского чемпиона-2012 и чемпиона мира-2009. В следующий раз он встретится с Аблайханом Жусуповым из Казахстана.

Фото: пресс-служба Чемпионата мира по боксу-2019

Бесспорным решением судей Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) одолел англичанина Чивона Кларка. В полуфинале он встретится с болгарином Радославом Панталеевым.

Самым напряженным стал вчерашний бой Максима Бабанина с британцем Фрэйзером Эдвардом Кларком. А все потому, что сначала судьи отдали победу британцу, однако, после того, как Федерация бокса России подала протест, коллегия судей изменила свое решение. Теперь Максим встретится с боксером из Узбекистана Баходыром Джалоловым.

ИСТОЧНИК KP.RU