«Мы стали игрушкой в руках чиновников»: «Парки и скверы» вышли из рабочей группы по опросу в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 06:23 2019-09-19T06:23:10+03:00

В документе, опубликованном сообществом, сказано, что власти не брали в расчет их мнение

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В городе продолжаются важные изменения. На этот раз сообщество «Парки и скверы», которое входило в рабочую группу, занимающуюся подготовкой опроса по выбору места для храма Святой Екатерины, заявило об уходе.

- Рабочая группа оказалась игрушкой в руках расчетливых чиновников Администрации Екатеринбурга. Все прошедшие заседания сводились лишь к выбору площадок для голосования. При этом, каждый раз, когда чиновники по своему усмотрению перетасовывали эти площадки, нам не предоставляли полной и достоверной информации, - отмечают защитники. – Мы не получили никакого ответа на наше обращения к главе Екатеринбурга Высокинскому. Участники рабочей группы не имели ни одной возможности обсудить параметры, принципы и сроки проведения опроса. В итоге всё было решено скоропалительно главой Администрации Екатеринбурга Высокинским и его подчиненными, которые в обход рабочей группы внесли слабо проработанные, непрофессиональные проекты документов в Екатеринбургскую городскую Думу. Без обсуждения с горожанами. Без учета интересов екатеринбуржцев.

Фото: сообщество "Парки и скверы Екатеринбурга"

В документе, который опубликовало сообщество, также уточняется, что комиссия гордумы просто «проштамповала» все предложения мэрии, и совершенно не учла мнения рабочей группы, в которую входили «Парки и скверы».

- Мы отказываемся делить с депутатами, Администрацией города и лично Александром Высокинским ответственность за предполагаемый в октябре 2019 года опрос, за его результаты и последствия, - добавляют защитники. – В этой связи, считаем невозможным быть соучастниками навязывания городу решения по выбору площадки для строительства Храма Святой Екатерины и объявляем о прекращении своей работы в рабочей группе.

А вот так может выглядеть храм на одной из возможных площадок. Фото: скриншот с видео

Мы уже писали, что опрос по выбору места для храма Святой Екатерины пройдет 13 октября. Принять участие в нем смогут все граждане, проживающие в Екатеринбурге и обладающие избирательным правом. Кстати, мэрия уже опубликовала три варианта того, как будет выглядеть храм на трех площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU