2019-09-19T06:23:10+03:00
Общество

«Мы стали игрушкой в руках чиновников»: «Парки и скверы» вышли из рабочей группы по опросу в Екатеринбурге

В документе, опубликованном сообществом, сказано, что власти не брали в расчет их мнение
Мария Трапезникова
Поделиться:
Сообщество "Парки и скверы" вышли из рабочей группы по опросу строительства храма Святой ЕкатериныСообщество "Парки и скверы" вышли из рабочей группы по опросу строительства храма Святой ЕкатериныФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В городе продолжаются важные изменения. На этот раз сообщество «Парки и скверы», которое входило в рабочую группу, занимающуюся подготовкой опроса по выбору места для храма Святой Екатерины, заявило об уходе.

- Рабочая группа оказалась игрушкой в руках расчетливых чиновников Администрации Екатеринбурга. Все прошедшие заседания сводились лишь к выбору площадок для голосования. При этом, каждый раз, когда чиновники по своему усмотрению перетасовывали эти площадки, нам не предоставляли полной и достоверной информации, - отмечают защитники. – Мы не получили никакого ответа на наше обращения к главе Екатеринбурга Высокинскому. Участники рабочей группы не имели ни одной возможности обсудить параметры, принципы и сроки проведения опроса. В итоге всё было решено скоропалительно главой Администрации Екатеринбурга Высокинским и его подчиненными, которые в обход рабочей группы внесли слабо проработанные, непрофессиональные проекты документов в Екатеринбургскую городскую Думу. Без обсуждения с горожанами. Без учета интересов екатеринбуржцев.

Фото: сообщество "Парки и скверы Екатеринбурга"

Фото: сообщество "Парки и скверы Екатеринбурга"

В документе, который опубликовало сообщество, также уточняется, что комиссия гордумы просто «проштамповала» все предложения мэрии, и совершенно не учла мнения рабочей группы, в которую входили «Парки и скверы».

- Мы отказываемся делить с депутатами, Администрацией города и лично Александром Высокинским ответственность за предполагаемый в октябре 2019 года опрос, за его результаты и последствия, - добавляют защитники. – В этой связи, считаем невозможным быть соучастниками навязывания городу решения по выбору площадки для строительства Храма Святой Екатерины и объявляем о прекращении своей работы в рабочей группе.

А вот так может выглядеть храм на одной из возможных площадок. Фото: скриншот с видео

А вот так может выглядеть храм на одной из возможных площадок. Фото: скриншот с видео

Мы уже писали, что опрос по выбору места для храма Святой Екатерины пройдет 13 октября. Принять участие в нем смогут все граждане, проживающие в Екатеринбурге и обладающие избирательным правом. Кстати, мэрия уже опубликовала три варианта того, как будет выглядеть храм на трех площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вы лучше других?»: Екатеринбург стал одним из самых надменных городов России
Погибли оба: в Екатеринбурге рядом с «Комсомоллом» байкер сбил пешехода
Бронза точно есть: четверо россиян прошли в полуфинал ЧМ по боксу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге ищут молодого человека, пропавшего почти неделю назад
В Екатеринбург прилетел легендарный боксер - Эвандер Холифилд
Антон Шипулин определился, чем будет заниматься в Госдуме
Горит в четвертый раз: в реконструируемой школе в Екатеринбурге очередной пожар
Родителям детей, досрочно вывезенных из «Талого ключа», возместят ущерб
В Свердловской области вырастет плата за капитальный ремонт
Выехал на тротуар и сбил трех пешеходов: В Екатеринбурге пьяный водитель не справился управлением
На Урале семья с маленькими детьми может замерзнуть зимой
ПП и ЗОЖ: школьников Екатеринбурга учат заботиться о своем здоровье
Профильная комиссия ЕГД предложила провести общегородской опрос 13 октября
На трассе Пермь-Екатеринбург из-за дорожных работ ограничат движение
«Лицо со шрамом»: уральский журналист рассказал о работе с Павлом Федулевым
«Полиция выйдет на новый уровень»: Куйвашев встретился с начальником МВД по Свердловской области
Шанс есть: спасенному в Екатеринбурге щенку хаски сделают переливание крови
Зима близко: к концу недели на Урале пойдет снег
Более 900 школьников прошли летнюю производственную практику на Свердловской детской железной дороге
Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о массовой драке со стрельбой на «Таганском ряду»
«Мисс Екатеринбург» снимется в фильме с Нагиевым
Скоростной мобильный интернет появился на территории уральских моногородов Верхняя Салда и Качканар
На Урале – штормовое предупреждение: несколько простых правил поведения в непогоду
Важные перестановки: в Екатеринбурге начал ходить муниципальный 27 автобус
Сильный ветер и дожди: на Свердловскую область надвигается непогода