В Екатеринбурге ищут молодого человека, пропавшего почти неделю назад
В Екатеринбурге ищут молодого человека пропавшего почти неделю назад. Дмитрий Крупин вышел из дома и не вернулся. Молодому человеку из Богдановича 22 года.
- Вечером 12 августа 2019 года вышел из дома и не вернулся, - пишет поисковой отряд «Лиза Алерт».
Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые короткие, глаза карие.
Был одет: синяя толстовка с капюшоном (замок наискосок), синие джинсы, синие кроссовки, чёрная бейсболка с белыми буквами S.W.A.T.
Если вы знаете, где может находиться Дмитрий, звоните куратору поиска Надежде 8 965 513 2496.
ИСТОЧНИК KP.RU