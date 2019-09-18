2019-09-18T20:04:48+03:00
Общество

В Екатеринбурге ищут молодого человека, пропавшего почти неделю назад

Дмитрий Крупин вышел из дома и не вернулся
Алина СУРИНА
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Фото: Лиза АлертФото: Лиза Алерт
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В Екатеринбурге ищут молодого человека пропавшего почти неделю назад. Дмитрий Крупин вышел из дома и не вернулся. Молодому человеку из Богдановича 22 года.

- Вечером 12 августа 2019 года вышел из дома и не вернулся, - пишет поисковой отряд «Лиза Алерт».

Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые короткие, глаза карие.

Был одет: синяя толстовка с капюшоном (замок наискосок), синие джинсы, синие кроссовки, чёрная бейсболка с белыми буквами S.W.A.T.

Если вы знаете, где может находиться Дмитрий, звоните куратору поиска Надежде 8 965 513 2496.

ИСТОЧНИК KP.RU

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