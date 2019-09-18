СЕГОДНЯ 19:37 2019-09-18T19:37:34+03:00

Спортсмена, прилетевшего на Чемпионат мира по боксу, заметили в Кольцово

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбург прилетел легендарный боксер - Эвандер Холифилд. Спортсмена прилетевшего на Чемпионат мира по боксу заметили в Кольцово. Он - серебряный призёр Панамериканских игр в полутяжёлом весе. Бронзовый призёр Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе и абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе. Эвандер Холифилд - член Международного зала боксёрской славы.

- В аэропорту Кольцово сегодня легенда бокса –Эвандер Холифилд! Спортсмен прилетел на Чемпионат мира по боксу, Екатеринбург-2019 в отличном настроении. Сразу после рейса Холифилд пообщался с журналистами - он высоко оценил значимость проходящего в Екатеринбурге чемпионата для боксеров, которые приехали со всего мира, чтобы побеждать, - рассказали в пресс- службе «Кольцово».

Эвандер Холифилд будет участником в одном из решающих боев. Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге продлится до 21 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU