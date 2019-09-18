2019-09-18T19:09:39+03:00
Общество

Антон Шипулин определился, чем будет заниматься в Госдуме

Бывший биатлонист выполнил обещание профсоюзникам
Алина СУРИНА
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Антон Шипулин вошел в межфракционную группу ГД «Солидарность»Антон Шипулин вошел в межфракционную группу ГД «Солидарность»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Антон Шипулин определился, чем будет заниматься в Госдуме. Бывший биатлонист выполнил обещание профсоюзникам. Депутат Госдумы Антон Шипулин на первом заседании после избрания в нижнюю палату парламента вошел в межфракционную группу «Солидарность» по взаимодействию с профсоюзным движением. Документ об этом опубликовал его коллега Андрей Ветлужских на своей странице в соцсети Facebook.

- Депутат Государственной Думы Антон Шипулин вошел в межфракционную группу ГД «Солидарность» по взаимодействию с профсоюзным движением. Для Свердловской федерации профсоюзов это особенно важно, так как это было одним из его обязательств, когда мы его поддерживали. Уверены в дальнейшем взаимодействии , в том числе по развитию занятий спортом работников предприятий. депутат Госдумы и глава Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Леонидович Ветлужских.

После победы на довыборах в Госдуму по Серовскому городскому округу Антон Шипулин говорил, что хочет войти в комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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