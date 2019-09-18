2019-09-18T18:13:56+03:00
Общество

Родителям детей, досрочно вывезенных из «Талого ключа», возместят ущерб

Из-за вспышки кишечной инфекции дети отправились домой раньше на 11дней
Алина СУРИНА
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Причиной заболеваемости явились носители норовируса среди работников пищеблокаПричиной заболеваемости явились носители норовируса среди работников пищеблокаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Родителям детей, досрочно вывезенных из «Талого ключа» в Артемовском могут возместить ущерб. Из-за вспышки кишечной инфекции в «санатории с мухами» дети отправились домой раньше на 11дней. Сейчас родители могут обратиться в суд с исковыми заявлениями о взыскании материального и морального вреда.

- Поскольку возникновение вспышки острой кишечной инфекции и необходимость предотвращения распространения инфекции потребовали вывоза детей из лагеря досрочно, до окончания смены (дети были вывезены 20.08.2019г., а продолжительность смены – до 31.08.2019г.), потребители (родители) понесли имущественный ущерб, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, по результатам эпидемиологического расследования заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхающих в санаторном лагере специалисты установили, что причиной заболеваемости явились носители норовируса среди работников пищеблока.

Кроме того, распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке. Работники санатория плохо обрабатывали кухонный инвентарь, нарушали дезинфекционный режим и сроки реализации продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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