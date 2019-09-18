2019-09-18T17:46:38+03:00
Общество

В Свердловской области вырастет плата за капитальный ремонт

Изменения начнут действовать с 1 января 2020 года
Алина СУРИНА
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Действующий тариф составляет 9,36 рубля с квадратного метраДействующий тариф составляет 9,36 рубля с квадратного метраФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области вырастет плата за капитальный ремонт. Изменения начнут действовать с 1 января 2020 года. Размер минимального взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах вырастет на 36 копеек. То есть на 3,8% - до 9 рублей 72 копейки с одного квадратного метра.

- Изменения направлены на стопроцентное выполнение перед жителями области тех обязательств, которые предусмотрены региональной программой капремонта, и вызваны инфляционными процессами в экономике. Действующий тариф составляет 9,36 рубля с квадратного метра. В рамках принятого решения он поднимется на 36 копеек – в пределах прогнозируемого индекса инфляции, и это даст региону возможность своевременно выполнять все работы следующего планового периода, - пояснил глава Минестерства ЖКХ Николай Смирнов..

Министр подчеркнул, что изменения не скажутся на социально незащищенных категориях жителей. В их отношении закреплены меры социальной поддержки в виде субсидий.

Напомним, в 2019 году капитальный ремонт многоквартирных домов на Среднем Урале осуществляется в 72 муниципальных образованиях и охватывает 1039 объектов жилфонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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